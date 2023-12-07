На Тернопільщині перекрили рух транспорту мостом через річку Збруч

З 7 по 10 грудня включно, в звʼязку із невідкладними аварійними роботами буде перекрито рух транспорту по мосту через річку Збруч, що на вулиці Бузкова у селищі Сатанів. При цьому, нагадуємо, що ділянка автошляху Т-23-12 Гусятин – Городок (адміністративний кордон Хмельницької та Тернопільської областей) теж закрита для проїзду в звʼязку із ремонтом мосту у Гусятині. Обʼїзд обох ділянок ремонту можливий лише по півдню обох регіонів через населені пункти Зарічанка та Скала-Подільська. Просимо водіїв бути уважними під час руху дорогою Т-23-12, зважати на нові дорожні знаки та неухильно дотримуватися їхніх вимог.

Це перший за понад 50 років ремонт мосту через Збруч у Гусятині. 51-метрова споруда перебуває у аварійному стані. Серйозні пошкодження можуть призвести до руйнування переправи та загрожують безпеці учасників дорожнього руху. Зокрема, корозія роз’їла арматуру крайніх балок прогонової будови, тротуари провалилися, виникла значна корозія несучої арматури ригелів, вилуговування та карбонізація бетону на опорах та насадках, значні тріщини на прогоновій будові.