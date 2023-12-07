У теребовлянській лікарні урочисто відкрили перший ліфт

6 грудня у Теребовлянській міській лікарні урочисто відкрито перший ліфт. Його наявність є вимогою НСЗУ до медичних закладів, які мають статус кластерного, – повідомляють у міській раді.

Оновлення матеріально-технічної бази лікарні відбувається за рахунок коштів місцевого бюджету. Протягом останніх років суттєво підсилено матеріально-технічне забезпечення лікарні. Сьогодні Теребовлянська міська лікарня – це сучасний лікувально-діагностичний комплекс.

Міський голова Олег Продан та його заступниця Лілія Лотиш разом із директором закладу Михайлом Никеруєм протестували та перевірили на справність новий ліфт. Директор закладу Михайло Степанович показав спеціально облаштовані для відвідувачів кімнати очікування.

Нагадаємо, в Україні триває III інфраструктурний етап реформи охорони здоров’я, який передбачає створення кластерних закладів охорони здоров’я, щоб привести у відповідність усю мережу лікувальних установ. Теребовлянська міська лікарня визнана однією із кластерних лікарень на Тернопільщині, яка забезпечуватиме потребу населення в лікуванні найбільш поширених захворювань.