6 серпня Тернопільщина буде весь день зі світлом

⚡️У вівторок, 6 серпня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, графіки погодинних вимкнень застосовуватися не будуть.

❗️Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

💡Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00.

🇺🇦Дякуємо споживачам за ощадливе використання електроенергії!