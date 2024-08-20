03:04 | 21.08.2024
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На Тернопільщині перекинувся автомобіль

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Поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався водій Volkswagen Golf.

Внаслідок автопригоди водій із численними травмами потрапив до лікарні, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

ДТП сталася близько 22:30 у селі Іванківці Тернопільського району. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і допустив перекидання транспортного засобу.

У водія відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

Поліцейські звертаються до водіїв бути обережними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції  та уникати різких маневрів. 

 

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