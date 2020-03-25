13:29 | 25.03.2020
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На Тернопільщині під час заготівлі деревини загинув чоловік

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свічка,

Нещасний випадок трапився 24 березня в селі Саджівка Гусятинського району. Внаслідок необережного поводження з бензопилою під час розрізання дерева травми несумісні з життям отримав 32-річний місцевий житель.

Чоловік помер дорогою до лікарні. Медки сповістили по загиблого співробітників районного відділення поліції.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що чоловік бензопилою розрізав дерево, частина колоди раптово відскочила і попала йому в голову.

Відомості за даним фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань,  – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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