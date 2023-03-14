На Тернопільщині підприємство хотіло заробити на школі

Бережанською окружною прокуратурою до Господарського суду Тернопільської області заявлено позов в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними додаткових угод до договору про постачання газу та стягнення надмірно сплачених 246 тис грн.

Встановлено, що суб’єкт господарювання безпідставно завищував ціну на природний газ, постачання якого упродовж 2021 року здійснював для закладів освіти Зборівської громади. За ініціативою постачальника неправомірно були укладені додаткові угоди щодо збільшення ціни палива. Відтак Бережанська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з підприємства зайво сплачені бюджетні кошти.

Суд відкрив провадження у справі.