14:55 | 14.10.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині планують встановити пам’ятник Роману Шухевичу

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко запропонував встановити памятник генерал-хорунжому УПА Роману Шухевичу.

 
Депутатська комісія обласної ради підтримала його ініціативу про включення до порядку денного сесії Тернопільської обласної ради питання щодо встановлення монументу.
 
Про це голова тернопільської обласної ради розповів у соцмережі.
 
– Наше військо в час війни бере основу від традицій армії нескорених – Української Повстанської Армії, тому вважаю, що Роман Шухевич як її очільник має бути вшанований у нашій області, каже Михайло Головко. – Дякую членам комісії за одностайно прийняте рішення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *