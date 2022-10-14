З полону звільнили бійця Максима Гринюка з Тернопільщини
12 жовтня, провели черговий обмін полоненими. Про це повідомив Андрій Єрмак у мережі Facebook.
У числі тих, хто повернувся додому із російського полону – мешканець Тернопільщини 23 річний Максим Гринюк, який зник 12.07.2022 р. у Донецькій області Бахмутського району поблизу села Клинове.
- Наші вдома.
Сьогодні провели черговий обмін полоненими.
Вдалося звільнити 32 наших воїна та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.
Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.
У кожного полоненого своя історія.
Є такі, що «розривають» зсередини.
Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі «Динамо» (Львів). Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання – дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем.
Сьогодні ми звільнили рядового, який служив разом зі своїм старшим братом.
Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон.
У старшого брата залишилась дружина та дві доньки.
Невимовний біль і сум.
Хлопці зараз проходять медичний огляд, будуть відновлюватися, побачать своїх рідних.
Ми повертаємо людей. І повернемо всіх.
Ми будемо боротись за кожного українця.
Адже наші люди – наш найцінніший скарб.
І ми переможемо.
В цьому немає жодних сумнівів.
Слава Україні. Герої – вдома, – повідомив керівник ОП.