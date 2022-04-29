08:00 | 29.04.2022
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На Тернопільщині планують збудувати близько двох тисяч квартир для вимушених переселенців

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На будівництво житла держава виділила нашій області 2,4 млрд грн

Близько двох тисяч квартир планують побудувати на Тернопільщині для людей, які вимушено покинули свої домівки через війну і переїхали у нашу область. В Україні створений відповідний державний фонд на це житло, і Тернопільщина може ним скористатися. Про це під час брифінгу 28 квітня повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш. 

На це будівництво для області виділяють 2, 4 млрд грн. Квартири будуть на балансі військової адміністрації. Після того, як люди виявлять бажання переїхати у своє рідне місто, ці помешкання роздадуть військовослужбовцям, медикам учасникам бойових дій, які стоять на квартирній черзі, – каже він. 

Також у області діє програма з викупу готових квартир. 

Ми знаємо, що до війни будували багато квартир, які вже здані в експлуатацію. Держава готова їх викупити з єдиною умовою – там повинен бути ремонт, меблі і санвузли. Це мінімальний набір, який потрібен людині для проживання. Таких квартир в області назбиралося понад 300, які будуть поетапно викуповувати. Кінцевий термін – до 1 вересня, – зазначає Володимир Труш.  

Згідно з даними голови Тернопільської військової адміністрації, на Тернопільщині зареєстровано 75 тис. переселенців.

Терен

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