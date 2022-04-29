На Тернопільщині планують збудувати близько двох тисяч квартир для вимушених переселенців

На будівництво житла держава виділила нашій області 2,4 млрд грн

Близько двох тисяч квартир планують побудувати на Тернопільщині для людей, які вимушено покинули свої домівки через війну і переїхали у нашу область. В Україні створений відповідний державний фонд на це житло, і Тернопільщина може ним скористатися. Про це під час брифінгу 28 квітня повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

На це будівництво для області виділяють 2, 4 млрд грн. Квартири будуть на балансі військової адміністрації. Після того, як люди виявлять бажання переїхати у своє рідне місто, ці помешкання роздадуть військовослужбовцям, медикам учасникам бойових дій, які стоять на квартирній черзі, – каже він.

Також у області діє програма з викупу готових квартир.

Ми знаємо, що до війни будували багато квартир, які вже здані в експлуатацію. Держава готова їх викупити з єдиною умовою – там повинен бути ремонт, меблі і санвузли. Це мінімальний набір, який потрібен людині для проживання. Таких квартир в області назбиралося понад 300, які будуть поетапно викуповувати. Кінцевий термін – до 1 вересня, – зазначає Володимир Труш.

Згідно з даними голови Тернопільської військової адміністрації, на Тернопільщині зареєстровано 75 тис. переселенців.

Терен