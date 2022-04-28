Кооператив «Домашня ягода», що на Тернопільщині, планує висаджувати і заготовляти моркву та буряк

Цього сезону сільськогосподарський кооператив “Домашня ягода” планує висаджувати і заготовляти моркву та столовий (червоний) буряк.

Щодо заготівельних цін, то у кооперативі зазначають, що цю продукцію планують реалізовувати на оптових ринках. За рахунок одного сорту та певного об’єму розраховують на результат.

У питанні заготівельних цін важливу роль відіграє період реалізації. Оскільки ціни у жовтні та, наприклад, у січні, будуть різнитися між собою. А отже вирощену продукцію краще притримати та реалізувати пізніше.

Щодо сортів моркви, то це – “Каскад” і “Кордоба”. Норма висіву 700-750 тис. насінин на 1 га. Ціна 100 тис.нас. – 2370 грн.

Сорти буряка – “Пабло” і “Водан”. Норма висіву 500 тис. насінин на один га. Ціна 100 тис.нас. – 3350 грн.

Людей просять якомога швидше визначитися з площами посіву культур, оскільки потрібно замовляти насіння.

Деталі – за номером телефону: 0970387833.