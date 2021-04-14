На Тернопільщині почали штрафувати за спалювання відходів та сухостою

Вчора, 13 квітня 2021р., під час здійснення планових заходів інспектори Державної екологічної інспекції у Тернопільській області виявили три факти спалювання відходів та залишків сухої рослинності.

Так, на території с.Білокриниця Кременецького району виявлено загорання побутових відходів на площі 150 м² в межах місцевого несанкціонованого сміттєзвалища. На місце події інспектори викликали пожежників, які локалізували та ліквідували пожежу, що поширювалася на прилеглий лісовий масив.

За порушення порядку поводження з відходами, а саме: несанкціоноване складування побутових відходів, нездійснення контролю за даною земельною ділянкою та розміщенням на ній несанкціонованих відходів, а також безпечним поводженням з відходами на даній території до адміністративної відповідальності за ст.82 КУпАП притягнуто старосту села Білокриниця.

Інший факт спалювання відходів виявлено на узбіччі дороги у с.Коханівка Кременецького р-ну, де під час проведення заходів з благоустрою місцева жителька спалювала побутові відходи та вуличний змет. Порушницю притягнуто до адміністративної за ст. 82 КУпАП.

Також, інспектори, перебуваючи у м.Борщів, виявили горіння очерету та залишків сухої рослинності у прибережній смузі ставка колишнього цукрового заводу. Як з’ясувалося, на місце порушення вже було викликано пожежників. Для встановлення порушника на місце події прибула поліція.

Після встановлення особи порушника його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.77-1 КУпАП, яка передбачає штраф від 3060 до 6120 грн.