У Чорткові хочуть врятувати найвеличнішу споруду міста – Домініканський костел

Науковці із Івано-Франківська, дослідивши стан костелу у Чорткові, розповіли, як його врятувати

Найвеличніша споруда Чорткова – Домініканський костел – збудована ще у далекому 1610 році. Щоправда, тоді він виглядав дещо інакше. Сучасного вигляду він набув рівно триста років по будівництву – у 1910 році, коли його перебудували. Втім час, природні процеси, швидка урбанізація, різке збільшення кількості автомобілів не могли не нанести свій відбиток на стан будівлі, фундаменту якої понад 400 років – у костелу з’явились тріщини. Тож задля того, щоб дослідити стан святині та вирішити, що робити далі – до Чорткова запросили спеціалістів з Івано-Франківська.

За справу разом зі командою професіоналів взявся професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор геолого-мінералогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Едуард Кузьменко. Вони декілька разів приїжджали до Чорткова на кілька днів, вивчивши стан костелу та причини появи тріщин. Науковці користувались відразу декількома методами досліджень: природного електромагнітного поля, георадарами та сейсмоакустикою.

Окрім того, науковці, перевівши плани будівництва старого (1610 р.) та нового (1910 р.) костелів у цифрову форму, дійшли висновку, що основою сучасної святині стали колони старого костелу. Їхня глибина достеменно невідома, втім спеціалісти кажуть, що вона може сягати 16 метрів!

Також дослідники виявили, що під костелом (орієнтовно посередині) на глибині 3,2 м є крипта – підземне приміщення, яке слугує для поховання. Як зауважив Едуард Кузьменко, є історичні свідчення, що першим у крипті поховали Станіслава Гольського.

Дослідження показали, що основною причиною появи тріщин у костелі є не підземні води, як вважалось раніше, а саме активний рух транспорту (зокрема великогабаритного) на цій території. Едуард Кузьменко каже, що поштовхи, котрі викликають, для прикладу, фури – це своєрідні мікросейсми. Їхня часта поява наносить значно більше шкоди будівлям, ніж, як варіант – 3-4-бальний землетрус.

Проаналізувавши стан святині, науковці порекомендували якомога швидше приймати радикальні міри задля порятунку будівлі. Зокрема – повністю заборонити рух автомобільного транспорту на цій ділянці дороги та створити там пішохідну зону.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько, заслухавши доповідь науковців, розповів, що вже виготовляється проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт ділянки дороги, починаючи від костелу до супермаркету «Рукавичка». Розглядається відразу декілька варіантів реконструкції: забезпечення двостороннього руху автомобілів по смузі, що зі сторони «Ощадбанку» або ж цілковите закриття цієї ділянки від машин та створення пішохідної зони. Окрім того, раніше біля костелу замінили водопровідні мережі, тепер на черзі – каналізаційні, щоб максимально унеможливити прориви та відповідно підтоплення фундаменту будівлі.