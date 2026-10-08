Дружині Збаразького міського голови присвоїли звання «Мати-героїня»: вона виховує п’ятьох дітей
Дружині Збаразького міського голови Романа Полікровського Тетяні присвоїли почесне звання «Мати-героїня». Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Тетяна Полікровська виховує п’ятьох дітей — Каріну, Мілану, Юліану, Владіка та Стасіка.
«Тані присвоїли звання Матері-Героїні!» — написав Роман Полікровський.
Міський голова подякував дружині за дітей та відзначив щоденну працю багатодітних матерів.
«Багатодітність — то складний процес, який зі сторони здається дуже простим, але насправді це велика відповідальність і неймовірна праця, щоденна турбота, бо у мами немає вихідних», — зазначив він.
Роман Полікровський також подякував сім’ям, які народжують і виховують дітей у нинішній непростий час, а також українським військовим, які захищають країну.