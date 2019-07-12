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На Тернопільщині податківці штрафують фермерів за неоформлених працівників

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З травня цього року на теренах Тернопілля фахівці фіскальної служби розпочали операцію «Урожай – 2019». За підсумками перевірок податківці нарахували порушникам 281,8 тис. грн податків і зборів та штрафних санкцій. Про це повідомляє ДФС у Тернопільській області.

Такі заходи проводяться з метою перевірки повноти нарахування та сплати податків суб’єктами господарювання та громадянами, котрі є власниками земельних ділянок, площа яких перевищує 2 га, та власними силами їх обробляють задля отримання доходу. Під час операції протидіють схемам ухилення від оподаткування, виявляють необлікованих найманих працівників тощо.

Так, з часу початку «Урожаю» фахівці Головного управління ДФС у Тернопільській області провели аналіз та розрахунок кількості працівників та рівня заробітної плати, що мала б виплачуватись працівникам с/г підприємств залежно від площ земельних ділянок. Вони також розрахували заробітну плату за обробіток 1 га ріллі та визначили коло роботодавців, які її виплачують у розмірі нижчому, ніж мінімальний.

Отож, за наслідками вжитих заходів 137 суб’єктів господарювання із 511 в квітні порівняно з першим кварталом цього року збільшили кількість найманих працівників та підвищили рівень заробітної плати. Фахівці фіскальної служби застосували 22 заходи контролю. Порушникам нарахували 281,8 тис. грн податків і зборів та штрафних санкцій.

З’ясувалося також, що 893 власники сільськогосподарської техніки перебувають на податковому обліку як суб’єкти підприємницької діяльності. Значна частина з них, а це 684 особи, застосовують спрощену систему оподаткування. Решта — 493 громадяни, які задекларували 1,175 млн грн доходів, отримані у 2018 р. за надані послуги сільськогосподарською технікою.

Декларанти визначили податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 208,4 тис. грн та військового збору — 17,6 тис. грн.

З початку цього року вже 2 972 людини, які одноосібно обробляють земельні ділянки, площі яких перевищують 2 га, подали декларації. Вони заявили про отримання 6,754 млн грн доходу. Декларанти сплатять до бюджетів 1,212 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 101,8 тис. грн військового збору.

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