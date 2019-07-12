Сьогодні Чорткову – 497 років!
З самого ранку на святкування до міста над Серетом з’їжджаються гості не лише зі всієї області, а й з різних куточків України! Сьогодні Чорткову – 497 років!
На 497-річчя Чорткова завітали: міський голова Городенки Любомир Музичка (Івано-Франківщина), заступник міського голови Хмельницького Михайло Кривак, сільський голова Брацлава Віталій Мазур (Вінничина), міський голова Гніваня Володимир Кулешов (Вінничина), секретар Камянець-Подільської міськради Дмитро Васильянов, міський голова Вознесенська Віталій Луков (Миколаївщина), міський голова Ланівців Роман Казновецький, заступник міського голови Підгайців Василь Пеляк, голова Шумської ОТГ Володимир Плетюк, голова Тетіївської ОТГ Руслан Майструк (Київщина) та чимало інших. На день міста приїхали також гості з Польщі, зокрема заступник ради гміни Корчина Павел Гловацький та представниця гміни Крістіна Шмид.
Міський голова Чорткова Володимир Шматько представив гостям знаних художників Чортківщини Тетяну та Михайла Витягловських, роботи яких представлені на виставці у фойє міськради.
Програма святкування Дня міста – більш, ніж насичена! Спершу офіційно відкриють триденний Всеукраїнський шаховий турнір, в якому братимуть участь шахісти з 17 областей України. О 12:00 розпочнуться урочисті літургії у храмах міста.
Вже через годину, о 13:00 на стадіоні «Харчовик» розпочнеться футбольний турнір за участі збірної ветеранів чортківського «Кристала», збірної міських голів України та футбольного клубу зірок естради та кіно «Маестро». Паралельно у парку ім. І.Франка поблизу фонтана відкриватимуть виставку фотохудожника Олега Марчака «Тепле фото», а о 17:00 на тій же локації – виступ духового оркестру «Доля» Тернопільського РБК.
Найцікавіше заплановане на вечір – о 17:00 на співочому полі парку розпочнеться концертна програма «З днем народження, Чорткове!» за участі місцевих творчих колективів, а о 18:00 – урочисте відкриття свята, церемонія нагородження, виступи зірок сучасної естради «Маестро», а на завершення – концерт даватиме популярний український гурт «Pianoбой».