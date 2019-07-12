З самого ранку на святкування до міста над Серетом з’їжджаються гості не лише зі всієї області, а й з різних куточків України! Сьогодні Чорткову – 497 років!

На 497-річчя Чорткова завітали: міський голова Городенки Любомир Музичка (Івано-Франківщина), заступник міського голови Хмельницького Михайло Кривак, сільський голова Брацлава Віталій Мазур (Вінничина), міський голова Гніваня Володимир Кулешов (Вінничина), секретар Камянець-Подільської міськради Дмитро Васильянов, міський голова Вознесенська Віталій Луков (Миколаївщина), міський голова Ланівців Роман Казновецький, заступник міського голови Підгайців Василь Пеляк, голова Шумської ОТГ Володимир Плетюк, голова Тетіївської ОТГ Руслан Майструк (Київщина) та чимало інших. На день міста приїхали також гості з Польщі, зокрема заступник ради гміни Корчина Павел Гловацький та представниця гміни Крістіна Шмид.