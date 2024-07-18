На Тернопільщині покарали жінку, яка запалила сміття

Під час проведення профілактичного рейду у Монастириській ТГ, працівниками Чортківського районного управління до адміністративної відповідальності було притягнуто жительку с. Дубенка, Монастириської ТГ, яка порушила встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки.

Правопорушницю притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема вона має сплатити штраф у розмірі 1700 грн.

Рятувальники Чортківщини вкотре наголошують, на дотриманні правил пожежної безпеки. Не провокуйте загоряння на відкритих територіях

Наголошуємо, що відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення “самовільне випалювання рослинності або її залишків” тягне за собою накладення штрафів на громадян у розмірі від 3060 грн до 6120 грн, а на посадових осіб від 15300 грн до 20400 грн. Також відповідно статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення “порушення вимог пожежної безпеки” тягне за собою накладення штрафів на громадян у розмірі від 1700 грн до 3400 грн.