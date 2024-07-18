У «е-Тернопіль» доступні сповіщення зміни у графіку відключення світла
Відтепер у цифровому помічнику «е-Тернопіль» для користувачів, окрім графіків світла, доступна нова функція – сповіщення про оновлення графіків відключення електроенергії та актуальні зміни у застосуванні погодинних відключень для усіх черг споживачів.
Мешканці можуть самостійно підключити або ж за потреби відключити функцію. Для цього потрібно підписатись на отримання сповіщень:
- Зайдіть у розділ «Сповіщення» та натисніть на значок налаштування у верхньому правому кутку.
- Увімкніть кнопку «Графіки відключень».
- Ви отримуватимете повідомлення.
Усі поточні користувачі застосунку автоматично підписані на сповіщення. Якщо ж ви не хочете отримувати сповіщення про зміни, у цьому ж розділі «Сповіщення» можна вимкнути функцію.
Нагадаємо мешканцям, що графіки відключень складає АТ «Тернопільобленерго».
Для того, щоб скористатись графіками, необхідно завантажити додаток «е-Тернопіль» (для iOS та для Android).