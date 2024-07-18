16:17 | 18.07.2024
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У «е-Тернопіль» доступні сповіщення зміни у графіку відключення світла

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Відтепер у цифровому помічнику «е-Тернопіль» для користувачів, окрім графіків світла, доступна нова функція – сповіщення про оновлення графіків відключення електроенергії та актуальні зміни у застосуванні погодинних відключень для усіх черг споживачів.

Мешканці можуть самостійно підключити або ж за потреби відключити функцію. Для цього потрібно підписатись на отримання сповіщень:

  • Зайдіть у розділ «Сповіщення» та натисніть на значок налаштування у верхньому правому кутку.
  • Увімкніть кнопку «Графіки відключень».
  • Ви отримуватимете повідомлення.

Усі поточні користувачі застосунку автоматично підписані на сповіщення. Якщо ж ви не хочете отримувати сповіщення про зміни, у цьому ж розділі «Сповіщення» можна вимкнути функцію.

Нагадаємо мешканцям, що графіки відключень складає АТ «Тернопільобленерго». 

Для того, щоб скористатись графіками, необхідно завантажити додаток «е-Тернопіль» (для iOS та для Android). 

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