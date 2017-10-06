На Тернопільщині поліція допомагає рейдерам і захищає харківських тітушок?

Аби здіснити чергове беззаконня колишні-теперешні «менти» скакали через вікна.

Черговий прояв «лояльності» до озброєнних людей з Харківської області, які раніше зі зброєю роз’їжджали по Тернопільщині, місцеві правоохоронці продемострували у Козові. На території селищної ради розташоване АТП, ділянку якого вже кілька років поспіль орендує ТОВ «Рокмар». Півроку тому, про при те, що у власників «Рокмар» є усі необхідні документи – договір оренди з Козівською селищною радою, витяги з державного реєстру, цю територію захопили невідомі люди спортивної зовнішності. Як пізніше з’ясувалося – це так звані «юристи» Харківської охоронної фірми «Легіон». Журналісти вже не одноразово писали про діяння харківчан на Тернопільщині. Під час захоплення АТП в Козовій «легіонери» посилалися на копії невідомих документів, які надала їм «Мрія» – так званого витягу з державного реєстру. З’ясувалося, що папери дивним чином були підроблені. Незважаючи на усі правоустановчі документи комісія при Мін’юсті по спорах безпідставно скасувала право власності, яке належало ТОВ «Рокмар» і постановила передати його «Мрії». Самі ж чиновники високого рангу, які входять в цю комісію пояснили таке рішення власникам ТОВ «Рокмар» – технічною помилкою. Мовляв, комп’ютери зависли і реєстр переоформився з помилками. Дивне співпадіння.? Хочемо додати, що зараз саме цієї комісією, вірніше корумпованими діями її членів займається НАБУ та Генпрокуратура. Тому що такі випадки з минулого року від коли була створена ця комісія – в Україні не поодинокі. У суді підприємці встановили свою правоту і ореда ділянки на козівському АТП та право власності на одну із будівель була закріплена ними. Проте коли власники зайшли на свою законну територію звідусіль з’явилося чимало правоохоронців. Приїхав навіть сам начальник Головного управління Олександр Богомол. Підприємці показали усі документи і попросили, аби посторонні люди вийшли з території, яку вони орендують. Зокрема – це близько 30-ти озброєнних тітушок «Легіону». Проте харківські хлопці навідріз відмовилися покидати АТП і забарикадувалися шинами в одному із приміщень.



Правоохоронці з дозволу підприємців оглянули будівлі та автомобілі, які знаходилися на території АТП. І знайшли зброю! Дві зареєстровані помпові рушниці тримали харківські тітушки в однії із господарських хатин.



Після того, кілька годин прочекавши «менти» вирішили все ж таки штурмом брати територію підприємства, хоча власники «Рокмару» не заперечували, щоб вони оглядали усе необхідне. Як з’ясувалося, копи чекали до вечора на якесь не зрозуміле рішення Тернопільського міськрайонного суду. До поки слідча його зачитувала десяток спецпризначенців просто заскочили через вікна прохідної на територію.



А пізніше зайшли і близько сотні правоохоронців – і батальйон «Тернопіль», і «кордівці», і навіть державна служба охорони.



Керував такої блискучою операцією сам начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Володимир Галевич.



«Менти» свій такий неприродній захід аргументували тим, що їм необхідно оглянути територію і встановити хто на ній знаходиться, і скільки одиниць техніки перебуває на ній.

Дивно, що власне цей конфлікт відбувся тоді, коли сам Генпрокурор Віталій Луценко заборонив використовувати батальйони спецпризначенців у розборках між приватними підприємствами, а тим більше між фермерами. Проте така заборона не на руку начальникам тернопільських правоохоронців і Олександру Богомолу, які вже давно кормляться з рук «Мрії». Немає батальйонів – немає мільйонів у кишенях! Цікаво куди дивиться СБУ та губернатор області Степан Барна? Коли в них під носом, самі ж «дотримувачі» законопорядку чиннять беззаконня?

Тернополяни