У Тернополі чоловік знущався над жінкою

Видача обмежувального припису, як один із кроків до припинення домашнього насильства

Останнім часом тема домашнього насильства набула чималого розголосу. Адже чимало людей роками терплять насильство не знаючи своїх прав

В таку ситуацію потрапила пані Євгенія, яка звернулася до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД за юридичною допомогою. Їй було призначено адвоката, який і звернувся до суду з заявою про видачу обмежувального припису.

Євгенія проживає разом з колишнім чоловіком Андрієм, з яким вони розірвали шлюб ще у 1998 році. Протягом тривалого часу колишній чоловік періодично вчиняє відносно неї та членів її сім`ї домашнє насильство, яке виражається у погрозах фізичною розправою, залякуванні, пошкодженні майна, психологічному тиску та застосуванні фізичної сили (шарпання, хапання за руки, інші частини тіла, стусани, тощо). Також, він перешкоджає Євгенії користуватися квартирою, яка є власністю її та її дочок. Водночас Андрій є власником іншої квартири, однак не бажає виселятися із квартири, де він проживає з колишньою дружиною та дітьми.

При цьому Андрій на даний час ніде не працює та постійно вчиняє психологічний тиск на Євгенію та її дітей, який виражається в пошкодженні майна квартири, вимаганні переписати на нього частину даного нерухомого майна, погрозах фізичною розправою, забороні родичам заявника відвідувати її житло, тощо.

На даний час жінка змушена проживати на іншій квартирі разом із дочкою, яка має першу групу інвалідності з дитинства та потребує постійного стороннього догляду. Приблизно з жовтня 2020 року вона взагалі не може потрапити у власну квартиру, навіть щоб взяти необхідні речі для себе та доньки, так як кривдник її не впускає.

В жовтні 2020року Євгенія звернулася до поліції в зв`язку з домашнім насильством та відносно Андрія складено протокол про адміністративне правопорушення.

З огляду на встановлені судом обставини щодо наявності психологічного та фізичного насильства, що вчинив кривдник щодо колишньої дружини , а також наявність об`єктивних ризиків загрози психологічного тиску на жінку, у якої виникли побоювання за свою безпеку, емоційною невпевненістю, нездатністю захистити себе, а також та обставина, що Андрій не є власником та не зареєстрований у квартирі, в якій проживає і має власне житло. Суд вважає, що заявниця, як жертва такого насильства, потребує захисту в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», і з метою зняти напруженість, яка є в їх сім`ї, суд прийняв рішення про необхідність задоволення вимог жінки, та видачу обмежувального припису щодо чоловіка та визначив заходи тимчасового покладення на нього обов`язків: заборона перебування в місці спільного проживання, та заборона Андрію наближатися до місця проживання Євгенії ближче чим на 50 м.





