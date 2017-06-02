Міський голова Тернополя назвав норму Закону України – нісенітницею (відео)

Сьогодні під час брифінгу з журналістами міський голова назвав норму Закону України про місцеве самоврядування – нісенітницею. Саме так він прокоментував питання журналісти, щодо того, що сесія може відбутися лише при наявності більшої половини депутатів.

Отож в п.12 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” чітко говорить, що Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Загальний склад Тернопільської міської ради – 42 депутата. Тобто для правочинності сесії в її роботі має брати участь 22 депутата.

Згідно ст. 59 голос міського голови додається до загального складу ради ВИКЛЮЧНО ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ.

Але для того щоб сесія була повноважною МАЄ БУТИ 22 ДЕПУТАТА.

