На Тернопільщині спалахнуло сміттєзвалище: вогонь охопив 800 квадратних метрів

15 липня у селі Беримівці Тернопільського району виникла пожежа на території непаспортизованого сміттєзвалища. Вогонь охопив близько 800 квадратних метрів.

Для ліквідації займання залучили значні сили та засоби. На місці події працювали 12 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС. Також до гасіння залучили чотири одиниці допоміжної техніки.

Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню на прилеглі території. Причини виникнення займання встановлюються.

Пожежа у Беримівцях стала черговим випадком загоряння сміття на Тернопільщині. Лише нещодавно рятувальники завершили ліквідацію масштабної пожежі на сміттєзвалищі у Підволочиську. Там вогонь та осередки тління довелося гасити протягом трьох діб через значну площу займання та складність доступу до окремих ділянок полігону.

Рятувальники наголошують, що у літній період ризик виникнення пожеж на сміттєзвалищах суттєво зростає через спеку, самозаймання відходів та людську недбалість. Жителів області закликають не спалювати сміття і суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки.