У Чорткові планують прибрати великі білборди з житлових районів

У Чорткові продовжують впорядковувати зовнішню рекламу та поступово звільняти міський простір від великогабаритних рекламних конструкцій. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради.

Зокрема, виконком відмовив у продовженні дозволів на розміщення чотирьох білбордів на вулиці Копичинецькій. Також прийнято рішення про демонтаж рекламних вивісок магазинів «Рубін» та «Укрзолото», розташованих у центральній частині міста на вулиці Шевченка.

У міській раді пояснюють, що такі кроки є частиною довгострокової стратегії з благоустрою міста. Влада прагне максимально прибрати великі рекламні конструкції з житлових кварталів та центральних вулиць, переносячи їх за межі щільної забудови.

Окремо в міськраді нагадали підприємцям про необхідність дотримання встановленої процедури розміщення рекламних вивісок. Для цього спочатку потрібно оформити паспорт вивіски, подати заяву через Центр надання адміністративних послуг, після чого документи розгляне профільна комісія. Дозвіл на встановлення надаватимуть лише тим конструкціям, які відповідають чинним вимогам та нормам.

У міській раді переконані, що впорядкування рекламного простору допоможе покращити естетичний вигляд Чорткова та зробить міське середовище комфортнішим для мешканців.