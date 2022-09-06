На Тернопільщині потрібні лікарі

На 06.09.2022 у медичних закладах Тернопільщини є майже чотири десятки актуальних вакансій для лікарів різних профілів.

В м. Тернополі запрошують на роботу анестезіолога, офтальмолога, стоматологів, медицини невідкладних станів, фізіотерапевта, хірурга-проктолога, психолога, лаборанта, загалом 10 вакансій.

Три лікаря-стоматолога потрібні у Гусятині; кардіолог і офтальмолог – у Монастириській міській лікарні; лікарі акушер-гінеколог та УЗД – у Бучачі.

Лікарів ортопеда-травматолога, фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевта чекають пацієнти у Заліщиках.

Для лікарів загальної практики – сімейних лікарів є місця праці у Бучачі, Козові, на Кременеччині.

У медичних закладах Теребовлянщини є робота для невропатолога, отоларинголога, педіатра, офтальмологів, хірурга, анестезіолога, інфекціоніста, лікаря-лаборанта.

Потрібні також лікарі ветмедицини. Для них є вакансії у ветеринарних медичних закладах міст Тернополя, Гусятина, Зборова, Лановець, Шумська,

Найбільшу зарплату – 20 тис. грн, платитимуть хірургу, кардіологу, офтальмологам, інфекціоністу, анестезіологу, невропатологу, отоларингологу, педіатру, фізіотерапевту, загальної практики – сімейним лікарям, лікарю-лаборанту (загалом 14 вакансій).