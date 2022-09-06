У Тернополі зіткнулися дві легківки та вантажівка

Чотирьох людей з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Травми потерпілі отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася шостого вересня близько 10:00 у Тернополі в районі Підволочиської траси.

За попередніми даними, водій SKODA Superb, здійснюючи маневр розвороту ліворуч, зіткнувся із автомобілем TOYOTA Corola. Після удару одну із іномарок відкинуло і вона врізалася в припарковану на узбіччі вантажівку.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із ст.286 ККУ.