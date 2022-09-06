16:45 | 6.09.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі зіткнулися дві легківки та вантажівка

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Чотирьох людей з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Травми потерпілі отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася шостого вересня близько 10:00 у Тернополі в районі Підволочиської траси.

За попередніми даними, водій SKODA Superb, здійснюючи маневр розвороту ліворуч, зіткнувся із автомобілем TOYOTA Corola. Після удару одну із іномарок відкинуло і вона врізалася в припарковану на узбіччі вантажівку.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із ст.286 ККУ.

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