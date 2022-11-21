На Тернопільщині потрібні слюсарі різних кваліфікацій

Роботодавці Тернопільщини мають більше 30 актуальних вакансій слюсарів.

У м. Тернополі є робота для слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка), на приватному підприємстві – для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування; слюсарів-сантехніків шукають міські комунальні підприємства.

Слюсарі з ремонту рухомого складу потрібні ВСП “Локомотивне депо Тернопіль” РФ “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”.

На Чортківщині і в м. Тернопіль є місця праці для слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів.

Для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування є робота у Чорткові.

Зарплата – до 15 тис. грн, середня – 9600 грн.

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації , за спрямуванням служби зайнятості професію слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування можна здобути у Тернопільському обласному комунальному навчально-курсовому центрі; слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів та слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування – у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя і Рівненському центрі професійно-технічної освіти (ЦПТО) ДСЗ; слюсаря-сантехніка – в Одеському ЦПТО ДСЗ; слюсаря з механоскладальних робіт – у Полтавському ЦПТО ДСЗ; а слюсаря-ремонтника – в Одеському та Рівненському ЦПТО.

Деякі категорії громадян можуть безкоштовно отримати ваучер на перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар-сантехник і слюсар-ремонтник.