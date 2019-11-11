12:13 | 11.11.2019
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У Почаєві посеред дороги знайшли жінку у комі

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Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом гомілки та в комі до лікарні 8 листопада госпіталізували жінку, 1981 року народження. Потерпілу посеред дороги при виїзді з Почаєва близько 17:40 помітив водій автомобіля. Він викликав і швидку, і поліцію. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що травмована – жителька села Старий Тараж. Вона керувала скутером Yamaha Jog і, як припускають слідчі, не впоралася з керуванням та впала з транспортного засобу.

Жінку доправили в реанімаційне відділення. У потерпілої взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одна жінка того ж дня опинилася під колесами автомобіля на Теребовлянщині. На лінію “102” зателефонував чоловік і повідомив, що в селищі Дружба, керуючи автомобілем ВАЗ-2109 збив жінку.

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