У Почаєві посеред дороги знайшли жінку у комі

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом гомілки та в комі до лікарні 8 листопада госпіталізували жінку, 1981 року народження. Потерпілу посеред дороги при виїзді з Почаєва близько 17:40 помітив водій автомобіля. Він викликав і швидку, і поліцію. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що травмована – жителька села Старий Тараж. Вона керувала скутером Yamaha Jog і, як припускають слідчі, не впоралася з керуванням та впала з транспортного засобу.

Жінку доправили в реанімаційне відділення. У потерпілої взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Ще одна жінка того ж дня опинилася під колесами автомобіля на Теребовлянщині. На лінію “102” зателефонував чоловік і повідомив, що в селищі Дружба, керуючи автомобілем ВАЗ-2109 збив жінку.