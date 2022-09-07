На Тернопільщині продаватимуть спиртзавод в Кобиловолоках

Перший заступник начальника ОВА Ігор Дем’янчук разом з в.о. голови Фонду держмайна України Ольгою Батовою оглянули Кобиловолоцький спиртзавод. Державне підприємство “Кобиловолоцький спиртзавод” одним з перших в області виставлять на продаж в умовах воєнного часу. Аукціон заплановано на 19 вересня.

“До війни на Тернопільщині успішно реалізовувалася програма приватизації державних підприємств. В умовах воєнного стану Кобиловолоцький завод стане одним з перших, який зможуть продати. Надалі такі об’єкти можуть надати десятки робочих місць та збільшити надходження, як у громад, так і в область. Як і раніше, торги проходитимуть на базі платформи електронних аукціонів Прозорро. Продажі”, – зазначив Ігор Дем’янчук.

Цей актив має 20 об’єктів нерухомості, 10 одиниць транспорту, 500 одиниць виробничого устаткування та під’їзну залізничну колію. Загальна площа будівель та споруд 11 529,7 м², площа земельних ділянок 36,9547 га. Окрім виготовлення основних видів спиртів, спиртзавод має потенціал до виробництва біоетанолу та DDGS – поживного корму для худоби, який містить протеїн, клітковину, кальцій, фосфор, лізин та інші корисні мінорні поживні елементи і вітаміни. А ще це хороше мінеральне добриво, яке значно підвищує врожайність.