У Тернополі знесуть 14 кіосків

З метою усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, у Тернополі проведуть демонтаж 14 тимчасових споруд, що розташовані на просп. Злуки, вул. Мирона Тарнавського, бульв. Пантелеймона Куліша без дозвільних документів, – повідомляють у міській раді.

Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Зокрема, демонтажу підлягають наступні об’єкти:

тимчасова споруда («Хачапурі») – просп. Злуки, 1;

тимчасова споруда – просп. Злуки (біля ЗГТ);

тимчасова споруда (кіоск з продажу преси) – просп. Злуки (біля ЗГТ);

тимчасова споруда (кухоль) – вул. Мирона Тарнавського (біля ресторану «Бахус»);

тимчасова споруда («Сирочок») – вул. Мирона Тарнавського;

тимчасова споруда (лоток з продажу квасу) – вул. Мирона Тарнавського;

тимчасова споруда (з продажу фруктів) – вул. Мирона Тарнавського;

тимчасова споруда (з молочної продукції) – вул. Мирона Тарнавського;

тимчасова споруда (продаж фруктів з навісом) – вул. Мирона Тарнавського;

тимчасова споруда (продаж фруктів з навісом) – вул. Мирона Тарнавського (між ТС «Торгпреса» та ТС «М’ясна лінія»);

тимчасова споруда («Курятина») – вул. Мирона Тарнавського;

тимчасова споруда (продукти з Європи) – вул. Мирона Тарнавського;

тимчасова споруда (кухоль) – вул. Мирона Тарнавського (біля барбершопу «Берлога»);

тимчасова споруда (кухоль) – бульв. Пантелеймона Куліша, 2-Б.

Постійно діюча робоча група проведе роботи з демонтажу тимчасових споруд у 15-ти денний термін з дня прийняття рішення. До 17 вересня суб’єкти господарювання ще можуть самостійно демонтувати свої об’єкти.