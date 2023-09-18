08:39 | 19.09.2023
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На Тернопільщині прокуратура повернула громаді землі вартістю понад 305 млн грн

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Прокурори Бучацької окружної прокуратури забезпечили виконання рішення суду про розірвання договору оренди між міською радою й господарським товариством та повернули громаді земельні ділянки площею майже 25 га вартістю понад 305 млн грн.
Прокурори встановили, що орендар не виконував договірні зобов’язання й систематично не сплачував орендної плати за використання 3 земельних ділянок у с. Переволока Чортківського району, взятих в оренду під будівництво сонячних електростанцій.
Рішенням Господарського суду Тернопільської області, яке набрало законної сили, договори оренди розірвано, земельні ділянки повернуто у володіння та користування Бучацької міської ради.

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