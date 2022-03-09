17:13 | 9.03.2022
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Новини Тернополя 

Оновлено список потреб, що необхідно зібрати для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у Тернополі

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Станом на ранок 9 березня, сформовано оновлений список потреб для переселенців, які проживають у Тернополі.

Звертаємося до мешканців Тернопільської громади з проханням максимально долучитися до збору необхідних продуктів харчування та непродовольчих товарів.

Тож, на сьогодні є потреба у таких речах:

  • ковдри;
  • подушки;
  • пледи;
  • надувні матраци;
  • постільна білизна;
  • тепле чоловіче взуття;
  • чоловічий одяг:
  • пральний порошок (в капсулах).

Значно розширився перелік продовольчих товарів. Необхідно, зокрема: олію, їжу швидкого приготування, моркву, цибулю, тушківки, протеїнові батончики, макарони, гречку, масло тощо.

Приносити гуманітарну допомогу можна у Гуманітарний штаб, що на Площі Героїв Євромайдану, 4 (з 10:00 до 18:00 год.) та на вул. Лисенка, 8 (цілодобово).

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