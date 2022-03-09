Оновлено список потреб, що необхідно зібрати для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у Тернополі

Станом на ранок 9 березня, сформовано оновлений список потреб для переселенців, які проживають у Тернополі.

Звертаємося до мешканців Тернопільської громади з проханням максимально долучитися до збору необхідних продуктів харчування та непродовольчих товарів.

Тож, на сьогодні є потреба у таких речах:

ковдри;

подушки;

пледи;

надувні матраци;

постільна білизна;

тепле чоловіче взуття;

чоловічий одяг:

пральний порошок (в капсулах).

Значно розширився перелік продовольчих товарів. Необхідно, зокрема: олію, їжу швидкого приготування, моркву, цибулю, тушківки, протеїнові батончики, макарони, гречку, масло тощо.

Приносити гуманітарну допомогу можна у Гуманітарний штаб, що на Площі Героїв Євромайдану, 4 (з 10:00 до 18:00 год.) та на вул. Лисенка, 8 (цілодобово).