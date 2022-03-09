Оновлено список потреб, що необхідно зібрати для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у Тернополі
Станом на ранок 9 березня, сформовано оновлений список потреб для переселенців, які проживають у Тернополі.
Звертаємося до мешканців Тернопільської громади з проханням максимально долучитися до збору необхідних продуктів харчування та непродовольчих товарів.
Тож, на сьогодні є потреба у таких речах:
- ковдри;
- подушки;
- пледи;
- надувні матраци;
- постільна білизна;
- тепле чоловіче взуття;
- чоловічий одяг:
- пральний порошок (в капсулах).
Значно розширився перелік продовольчих товарів. Необхідно, зокрема: олію, їжу швидкого приготування, моркву, цибулю, тушківки, протеїнові батончики, макарони, гречку, масло тощо.
Приносити гуманітарну допомогу можна у Гуманітарний штаб, що на Площі Героїв Євромайдану, 4 (з 10:00 до 18:00 год.) та на вул. Лисенка, 8 (цілодобово).