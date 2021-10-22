На Тернопільщині прокуратура вимагає у фермерського господарства звільнити земельні ділянки площею понад 122 га
Бучацькою окружною прокуратурою до Господарського суду Тернопільської області заявлено позов в інтересах держави до фермерського господарства та навчального закладу про визнання недійсним договору про спільну діяльність та звільнення земельних ділянок загальною площею понад 122 га . вартістю понад 73 млн грн.
Встановлено, що вказаний договір містить ознаки удаваного правочину, оскільки навчальний заклад не веде спільної діяльності з фермерським господарством, а фактично передав земельну ділянку сільськогосподарського призначення йому в оренду.
Господарським судом відкрито провадження у справі.