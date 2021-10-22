12:01 | 22.10.2021
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На Тернопільщині прокуратура вимагає у фермерського господарства звільнити земельні ділянки площею понад 122 га

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Бучацькою окружною прокуратурою до Господарського суду Тернопільської області заявлено позов в інтересах держави до фермерського господарства та навчального закладу про визнання недійсним договору про спільну діяльність та звільнення земельних ділянок загальною площею понад  122 га . вартістю понад 73 млн грн.

Встановлено, що вказаний договір містить ознаки удаваного правочину, оскільки навчальний заклад не веде спільної діяльності з фермерським господарством, а фактично передав земельну ділянку сільськогосподарського призначення йому в оренду.

Господарським судом  відкрито провадження у справі.

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