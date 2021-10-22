Для реставрації Чортківського замку виділили виділили 17,5 млн грн.

Для реалізації проєкту «Ліквідація аварійного стану (влаштування консерваційного даху) замку, пам’ятки архітектури національного значення XVII ст.» виділили 17,5 млн грн. Відтак, повинні відреставрувати стіни частини палацу, дві вежі та накрити їх автентичною черепицею. Реставраційні роботи тривають із літа.

Під час робочої поїздки заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко оглянув стан виконання робіт.

«Після ремонту Чортківський замок збільшить свій туристичний потенціал. Окрім того, замок повинен бути наповнений життям. Тут можна зробити мистецьку галерею для виставок робіт художників, музейні експозиції, які стосуються історії самого замку, туристичне арт-кафе, сувенірні магазини», – зазначив Віктор Устенко.

Крім того, у рамках програми «Велика реставрація» на Тернопільщині відновлять такі історичні об’єкти: Ратушу на площі Ринок і адміністративний будинок по вул. Шевченка «Рідна школа» в Бережанах та Збаразький замок