На Тернопільщині протягом минулої доби виникло 7 пожеж

Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області. Врятовано 6 будівель:

• пожежа приватного житлового будинку у селі Чернихівці Збаразької ТГ Тернопільського району. Від вогню врятовано дану житлову та розташовану поряд господарську будівлі;

• пожежа трансформаторної підстанції у місті Тернопіль. Від вогню врятовано будівлю трансформаторної підстанції;

• пожежа житлового будинку у місті Бережани Бережанської ТГ Тернопільського району. час Від вогню врятовано даний житловий будинок.

• пожежа господарської будівлі у селі Городниця Гусятинської ТГ Чортківського району. Під час гасіння врятовано дану будівлю та розташований поряд житловий будинок;

• пожежа післяжнивних залишків площею 0,005 га у селі Увисла Хоростківської ТГ Чортківського району;

• пожежа післяжнивних залишків площею 1 га у селі Стінка Золотопотіцької ТГ Чортківського району;

• пожежа сміття на відкритій території на площі 0,0001 га у місті Бережани Бережанської ТГ Тернопільського району.

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