На Тернопільщині протягом минулої ночі, через п’яних водіїв, сталось дві ДТП

Дві дорожньо-транспортних пригоди стались минулої ночі на Тернопільщині. Аварії відбулись за схожим сценарієм: їхав, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Найстрашніше в цій ситуації те, що їх би не було, якби не оковите зілля в крові обох водіїв.

Спершу, близько 23.00 годин 23 травня, допустив зіткнення із дорожнім відбійником у с. Загірці Лановецької територіальної громади Кременецького району 29-річний місцевий житель. Його зі струсом головного мозку, забійними ранами та у стані алкогольного сп’яніння госпіталізували в Лановецьку лікарню.

А над ранок, у Мельниця-Подільську селищну лікарню потрапив житель с. Вигода Мельниця-Подільської територіальної громади Чортківського району. 20-річний водій, близько 05.30 годин, «попутав» дороги в рідному селі та опинився в кюветі, внаслідок чого отримав забійні рани та перелом ключиці.





