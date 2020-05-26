На Тернопільщині п’яний молодик потрапив у лікарню після їзди на скутері 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 травня в с. Новосілка Заліщицького району. Біля 13.00 годин місцевий житель, проїжджаючи сільською дорогою не зумів впоратись зі своїм скутером «Spark SP 80» та в’їхав у бетонну огорожу. Внаслідок аварії 26-річний водій зазнав численних травм голови та рук і був доставлений в реанімаційне відділення Заліщицької районної лікарні. Як з’ясувалось, чоловік здійснив ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

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