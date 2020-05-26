Справа замовчується, а слідство затягується. 29 травня відбудеться слухання справи стосовно загибелі Василя Жданкина

29.05 (п’ятниця) в 10.30 в приміщенні Кременецького районного суду за адресою вул. Чорновола, 7 відбудеться слухання справи стосовно загибелі в ДТП Василя Жданкина.

Ірина Жданкина, дружина Василя, і дві доньки просять допомоги: морально підтримати їх у залі суду. Справа замовчується, а слідство затягується, – повідомляє Євгеній Голоюх.

Василь міг бути засудженим в 1989 році, коли співав зі сцени наш гімн, давайте ж вшануємо його світлу пам’ять нашою присутністю на процесі.

Нагадаємо, у вересні 2019 році у Кременці внаслідок ДТП загинув легендарний український бард Василь Жданкін. Співака, який їхав на скутері, збила на смерть машина, коли він виїжджав з бічної вулиці. ДТП сталася за кількасот метрів від його домівки.