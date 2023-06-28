На Тернопільщині є робота для лікарів

Найвища зарплата – 20 тис. грн – у невролога дитячого, нейрохірурга, отоларинголога, ортопеда-травматолога, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, лікаря-лаборанта. Від 18 до 20 тис. грн пропонують анестезіологам, невропатологам, онкологам, хірургам, кардіологам, ендоскопістам, кардіологам інтервенційним. 16-18 тис. грн на місяць роботодавці готові платити дерматовенерологу, інфекціоністу, терапевту, серцево-судинним хірургам.

У сфері медицини Тернопільської області також потрібні педіатри, стоматологи, терапевти, акушери-гінекологи, інфекціоністи, офтальмологи, рентгенологи, загальної практики – сімейні лікарі. Є робота для медсестер (медбратів), фельдшерів, ерготерапевтів, масажиста.

До слова, за спрямуванням служби зайнятості професію молодшої медсестри з догляду за хворими безоплатно можна здобути в Заліщицькому ВПУ; в Івано-Франківському і Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Термін навчання 3 місяці.