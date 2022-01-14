На Тернопільщині рятувальники деблокували потерпілих з понівеченого автомобіля

13 січня о 17:20 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про ДТП, що сталося на автодорозі М-09 (Тернопіль-Львів-Рава-Руська), поблизу с. Ярчівці Зборівської ТГ Тернопільського району. Відбулося зіткнення трьох автомобілів «FIAT DOBLO», «AUDI A6» та «RENAULT PREMIUM» (сідельний тягач з напівпричепом). Травмовано 3-х осіб (водія та пасажирів «AUDI A6»). На момент прибуття рятувального відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення усі потерпілі були деблоковані з автомобіля. До прибуття карети швидкої допомоги рятувальники надали допомогу одному з них та забезпечили безпеку на місці ліквідації наслідків ДТП. Всіх потерпілих госпіталізовано до лікувальних закладів.

На момент на момент ліквідації даного ДТП, о 18:10 на даній ділянці дороги трапилось ще одна дорожньо-транспортна пригода: відбулося зіткнення автомобілів «HONDA CR-V» та DAF XF (сідельний тягач з цистерною для перевезення зрідженого газу пропан-бутан).

Рятувальним відділенням АРЧ АРЗ СП Головного управління деблоковано (врятовано) двох пасажирів автомобіля «HONDA CR-V», яких передано працівникам ЕМД.

Внаслідок ДТП травмовано пасажирку автомобіля «HONDA CR-V», жительку м. Тернопіль, 1970 р.н. Потерпілу госпіталізовано до Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Цистерна зі зрідженим газом в наслідок ДТП пошкоджень не зазнала та загрози не становила.