На Тернопільщині оголосили помаранчевий рівень небезпеки

За даними Гідрометцентру в Тернополі та області очікується дощова погода з посиленням вітру поривами від 15 до 20 метрів на секунду.

Будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці: не залишайте автомобілі біля дерев та білбордів; уникайте прогулянок під розлогими деревами та лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження; літнім людям, вагітним жінкам і дітям радимо максимально обмежити перебування на вулиці.

У разі надзвичайної ситуації, одразу вертайтеся на спецлінію 102 або повідомляйте аварійні служби.