11:00 | 14.01.2022
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На Тернопільщині оголосили помаранчевий рівень небезпеки

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За даними Гідрометцентру в Тернополі та області очікується дощова погода з посиленням вітру поривами від 15 до 20 метрів на секунду.

Будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці:

🔻 не залишайте автомобілі біля дерев та білбордів;

🔻 уникайте прогулянок під розлогими деревами та лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

🔻 літнім людям, вагітним жінкам і дітям радимо максимально обмежити перебування на вулиці.

У разі надзвичайної ситуації, одразу вертайтеся на спецлінію 102 або повідомляйте аварійні служби.

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