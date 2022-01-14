На Тернопільщині оголосили помаранчевий рівень небезпеки
За даними Гідрометцентру в Тернополі та області очікується дощова погода з посиленням вітру поривами від 15 до 20 метрів на секунду.
Будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці:
не залишайте автомобілі біля дерев та білбордів;
уникайте прогулянок під розлогими деревами та лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
літнім людям, вагітним жінкам і дітям радимо максимально обмежити перебування на вулиці.
У разі надзвичайної ситуації, одразу вертайтеся на спецлінію 102 або повідомляйте аварійні служби.