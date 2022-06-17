На Тернопільщині семирічний хлопчик вибіг на дорогу і був збитий автомобілем

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 червня в с. Трибухівці Чортківського району. Близько 12.30 годин водій автомобіля «Fiat Ducato», проїжджаючи по вул. Гоголя, здійснив наїзд на малолітнього пішохода.

Внаслідок аварії семирічний хлопчик отримав травми голови та перелом ноги і був госпіталізований в реанімаційне відділення Бучацької міської лікарні, де йому надали першу медичну допомогу. Згодом дитину перевезли в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.

Зі слів очевидців аварії, «Погляду» стало відомо, що хлопчик раптово вибіг на дорогу з-за припаркованої на узбіччі вантажівки.