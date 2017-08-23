На Тернопільщині сепаратисти активно будують нову церкву Московського патріарху

В селі Котюжини Збаразького району активно будується нова церква Московського патріархату. Сепаратисти села активно допомагають будувати церкву. Гірко бачити таке на Західній Україні.

В черговий раз хочу нагадати вірянам і прохожанам Московського патріархату про злочини цієї “секти” проти України:

– відкрита пропаганда “рузького міру”

-молитви та молебні за бойовиків та Путіна

-відкрита антиукраїнська пропаганда

-відверте презирство та зневага до наших національних героїв визвольних змагань минулих років та сьогодення

– участь попів московського патріархату у військових діях на стороні росії-агресора проти України, вбивство наших братів та сестер

-пряме фінансування з Москви та отримання вказівок щодо дестабілізації ситуації в Україні

-загарбання наших святинь, церков, приміщень, земель.

У часі війни вважаю неприпустимим сам факт присутності православної церкви московського патріарахату на теренах України.

У моєму баченні це не є церквою у повному розумінні цього слова, а сектою, церковним фронтом ФСБ в Україні.

Священники та попи московського патріархату чинять беззаконня, закривають двері церкви перед нашими полеглими героями, ведуть подвійне життя, витрачають великі кошти на власне збагачення, купують дорогі автівки та коштовні речі, нівелюють християнські звичаї та обряди.

Прикриваючись релігією, вони відкрито пропагують “рузькій мір” та вносять розкол в Українську церкву.

Таня Зендран