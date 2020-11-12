На Тернопільщині штрафуватимуть водіїв, які забруднюють дороги

Поліцейські Тернопільщини звертаються до землевласників та землекористувачів, котрі проводять збір урожаю цукрових буряків, пам‘ятати про Правила дорожнього руху.

Зокрема, що стосується питань забруднення проїзних частин та смуг відведення автомобільних доріг.

За словами т.в.о. командира 1 взводу, роти №2 УПП Тернопільської області Василя Кучмія, забруднене ґрунтом з полів дорожнє покриття створює серйозну небезпеку іншим транспортним засобам та стає причиною дорожньо-транспортних пригод.

– Транспортні засоби підприємств, виїжджаючи з полів на автомобільні дороги, не миють колеса і весь бруд переноситься на проїжджу частину. Це може призвести до аварійної ситуації.

Патрульні стежать за тим, аби водії великогабаритних транспортних засобів не порушували правил дорожнього руху та не створювали перешкод на дорозі.

Забруднена проїзна частина – причина незручностей та ускладнень руху транспорту, – стверджують й інші учасники дорожнього руху.

– На забрудненій дорозі втрачається керування транспортним засобом, при гальмуванні машину починає заносити і це може спричинити аварію, – зазначає Михайло Корнят, інструктор Чортківського навчально-виробничого центру ПП «Автомобіліст».

Поліцейські проводять профілактичні бесіди з водіями, аби вони очищали транспортні засоби від бруду. У випадку порушень законодавчих норм у сфері безпеки дорожнього руху, пошкодження автомобільних доріг та виносу бруду на них працівники поліції складатимуть адмінпротоколи.

Згідно статті 139 КУпАП за пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення тягнуть за собою штраф або громадські роботи.