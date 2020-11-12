По Тернополю п’яний маршрутчик “вишивав” з пасажирами

Патрульні відсторонили від керування водія маршрутного таксі, який перебував з ознаками алкогольного сп’яніння

Подія трапилася сьогодні, близько 12 години дня, на проспекті С. Бандери.

Інспектори зупинили маршрутний транспортний засіб БАЗ, кермувальник якого перевозив понаднормову кількість пасажирів: технічною характеристикою транспортного засобу, яка визначена в реєстраційних документах, передбачено 23 місця для сидіння, пасажирів було 33.

Надалі, під час спілкування з водієм 1957 р.н., патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп‘яніння: виражене тремтіння пальців рук, поведінка, що не відповідає обстановці. На законну вимогу поліцейських пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки або ж у найближчому медичному закладі, чоловік відмовився в категоричній формі.

На кермувальника патрульні склали протокол за порушення вимог карантину за ст. 44-3 КУпАП (санкція статті передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 грн) та протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП (санкція статті передбачає штраф у розмірі 10 200 грн та позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік). Надалі, рішення прийматиме суд. Окрім того, за допуск до керування транспортним засобом водія, який перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніня, на посадову особу буде винесено постанову за ч. 1 ст. 129 КУпАП.

Закликаємо жителів нашого міста: якщо ви стали свідком порушення ПДР, зокрема і водіями маршрутних транспортних засобів — не гайте часу, одразу телефонуйте на лінію 102.