На Тернопільщині сільський голова взяв у підприємця 500 доларів за розміщення у селі білбордів

На Тернопільщині при отриманні 500 доларів США неправомірної вигоди викрито сільського голову

За процесуального керівництва прокуратури області спільно з працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НПУ та слідчими ГУНП сьогодні, 3 квітня 2020 року, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 500 доларів США сільським головою із Заліщицького району.

За версією слідства, сільський голова отримав від місцевого підприємця неправомірну вигоду за видачу рішення виконавчого комітету сільської ради про надання дозволу на розміщення 5 об’єктів зовнішньої реклами (білбордів) на території сільської ради.

Сільського голову затримано в порядку ст.208 КПК України.

Триває розслідування за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області