30 березня розпочалися реколекції духовенства Тернопільсько-Зборівської архиєпархії під гаслом #з_нами_Бог. Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк та 11 священників м. Тернополя виголосять науки на важливі теми духовного життя, щоб підтримати вірних у нелегкий час пандемії коронавірусу COVID-19.

Духовні науки можна слухати щовечора о 21.30 до 10 квітня:

у мережі «Фейсбук» на офіційній сторінці

Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ https://www.facebook.com/tze.org.ua/ (тег #з_нами_Бог);

на радіо «Світанок» (з телефона чи комп’ютеріна сайті http://www.radiosvitanok.org.ua)

Також реколекції будуть зберігатися у записі:

на каналі Youtube Тернопільсько-зборівської архиєпархії УГКЦ https://www.youtube.com/playlist?list=PLtg13U3WYawsJyoHnwdOTzRjcWzy_e_um 👉у вікні сайту архиєпархії www.tze.org.ua; 👉і в повторах на сайті радіо «Світанок» о 10.10, 15.10, 17.10, 21.30.

Теми та їх проповідники:

🗣«З нами Бог, розумійте народи!», – владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ – 30 березня.

🗣«Святкування Господнього дня», – отець Віталій Козак, настоятель храму св. Софії Премудрості Божої, м. Тернопіль – 31 березня.

🗣«Подружжя у Божому плані», – отець Андрій Пиптик, священник храму св. священномученика Йосафата, м. Тернопіль – 1 квітня.

🗣«Терпіння в житті християнина», – отець Василь Сліпчук, адміністратор парафій с. Малий Ходачків та с. Костянтинівка – 2 квітня.

🗣«Що каже мені сьогодні Ісус з хреста?», – отець Роман Демуш, священник Архикатедрального собору, м. Тернопіль – 3 квітня.

🗣«Слово Боже дає нам життя», – отець Іван Січкарик, священник храму Пресвятої Трійці, м. Тернопіль – 4 квітня.

🗣«Ісус – мій Спаситель, Вчитель і Лікар», – отець Йосафат Савран, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, м. Тернопіль – 5 квітня.

🗣«Надія – чеснота християнина», – отець Пантелеймон Заяць, ЧБМ, сотрудник парафії св. апостола Петра, м. Тернопіль – 6 квітня.

🗣«Учні ідуть до Емауса: значення миру та як подолати страх», – отець Василь Ліниця, ігумен отців-редептористів храму Успіння Пресвятої Богородиці, м. Тернопіль – 7 квітня.

🗣«Євхаристія – школа Божої любові», отець Роман Чубара, настоятель храму Всіх святих українського народу, м. Тернопіль – 8 квітня.

🗣«Боже милосердя над нами», – отець Богдан Заблоцький, духівник Тернопільської духовної семінарії, селище Велика Березовиця – 9 квітня.

🗣«Що робити під час кризи? Ной та його історія», – отець Ігор Махніцький, настоятель храму Новомучеників #УГКЦ, м. Тернопіль – 10 квітня.