На Тернопільщині скасували договір на реконстуркцію вулиці Білецької

За минулий тиждень виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Тернопільщини оголосили 1451 закупівлю. Найбільше – у Борщівській, Скала-Подільській, Тернопільській та Гусятинській громадах. Зауважу, всі дані щодо закупівельпередаються на опрацювання до управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області. Управлінням стратегічних розслідувань проведено превентивну діяльність по державних закупівлях та скеровано 2 листи щодо скасування тендерних закупівель на загальну суму 2 млн 160 тис. грн. Йдеться про закупівлю комп’ютерного та інтерактивного обладнання.

Окрім того, цього тижня скасовано тендер на реконструкцію вулиці Білецької у Тернополі вартістю 62 мільйони гривень.

До роботи з моніторингу закупівель залучені фахівці Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області. В разі виявлення нецільового або недоцільного використання коштів, будуть вжиті заходи щодо скасування закупівель та розірвання відповідних договорів.