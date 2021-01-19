На Тернопільщині собака відкусив жінці пучку пальця

19 січня районна бригада швидкої виїжджала у м. Чортків, до церкви Покрови Пресвятої Богородиці, де надавала допомогу 70-річнй пацієнтці. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

Прямо біля церкви собака відкусив жінці пучку пальця… Літня відвідувачка церковного храму лише сперлася рукою об паркан приватного будинку, як сусідський собака по той бік підскочив та вкусив її за пальця… Із кусаною раною лівої кисті пацієнтку, після оперативно наданої медичної допомоги та зупинення кровотечі, шпиталізовано у Чортківську райлікарню.