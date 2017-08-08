На Тернопільщині Степан Барна доручив ремонтувати дороги продавцям памперсів та гарячих каштанів? (відео)

Необхідність ремонту на ділянці «Джурин-Базар» була настільки високою, що у жовтні минулого року жителі сіл Полівці, Палашівка і Базар вдавалися до акцій протесту, аби чиновники звернули увагу на стан дорожнього полотна, яке на 90% було зруйноване. Чиновники на прохання селян відгукнулися (за це їм плюс до карми) і виділили гроші на ремонт дороги у розмірі 9,2 млн. грн. від так званого «митного експерименту». Підрядником призначають турецьку фірму. І тут починається найцікавіше.

19 червня 2017 року на сайті Тернопільської обласної державної адміністрації з’являється повідомлення про робочу зустріч Степан Барна із представниками турецької фірми «Арес-Вест Констракшн Компані», які раптом захотіли будувати дороги на Тернопільщині (goo.gl/FJPcPK). Уже 21 червня І заступник голови Чортківської райдержадміністрації Іван Заболотний збирає голів сільрад Джурина, Палашівки, Полівців та Базару і повідомляє радісну новину: через декілька днів на проблемній ділянці з’явиться турецька техніка, яка почне ремонтні роботи (goo.gl/QWFU1y). Судячи із несміливих меседжів в Інтернет-виданнях (goo.gl/pVdRN9), ремонт розпочався в кінці червня-на початку липня, утім, офіційної інформації на сайті ТОДА знайти не вдалося. Напевно, завдання було таємним.

18 липня голова ОДА Степан Барна у програмі ТТБ «Акценти тижня» оприлюднює інформацію про те, що дорогу «Джурин-Базар» ремонтує турецька фірма (goo.gl/9nKc8Z). Кілька разів очільник області наголошує, що громадські активісти повинні контролювати хід ремонтних робіт. Тому ВО “Автомайдан” Тернопільський осередоквирішив провести власне розслідування, чи ефективно використовує фірма-підрядник гроші від митного експерименту.

Упродовж трьох тижнів ми відвідували ділянку дороги «Джурин-Базар» і помічали, що будівництво дороги не просувається. За ці тижні будівельники спромоглися лише зняти верхній шар асфальту, яким скористалися жителі навколишніх сіл для облаштування своїх обійсть. Зі слів місцевих, роботи припинили після того, як приїхала «якась перевірка». Тим часом, на формально перекритій дорозі продовжується рух автотранспорту, у тому числі, великотонажного. За цей час ми перевірили документи фірми-підрядника. І ось наші висновки:

1. У Туреччині справді є будівельна компанія goo.gl/RPdWDj, яка відкрита для співробітництва. Однак її головний офіс, як нам вдалося дізнатися, зачинений, тож, «Арес-Вест Констракшн Компані» – щось на кшталт циганського табору чи цирку-шапіто, який базується в шатрі і пропонує свої послуги довірливим клієнтам.

2. Підприємство починає працювати без тендеру, вочевидь, на субпідряді у того, хто тендер виграв (припускаємо, в Облавтодору). Нагадаємо, що Облавтодор не має належної техніки для виконання подібного будівництва, тому самостійно виконати такий об’єм не здатний.

3. У публікаціях Інтернет-видань йдеться про те, що фірма зареєстрована у трьох районах Тернопільщини – Козові, Бережанах і Підгайцях. Нам вдалося знайти інформацію про реєстрацію лише у Козові (goo.gl/KhNo5r). Ймовірно, що «Арес-Вест Констракшн Компані» не платитиме податків до бюджетів Тернопільщини, оскільки інформація про взяття на облік Тернопільської філії платником ПДВ чи то єдиного податку відсутня. Схоже на те, що філія безбалансова, а отже, жодна копійка у вигляді податків до бюджетів Тернопільщини не надійде.

4. Проте у мережі чимало інформації про реєстрацію турецької фірми у Львові. І тут починається найцікавіше. Завдяки нашому партнеру www.youcontrol.com.ua, ми дізналися, що директор «Арес-Вест Констракшн Компані» в Україні – такий собі Ігор Юрійович Фіняк (goo.gl/smQo5K). Він очолює ще три підприємства: ПП “Стандарт Сервіс” (на Івано-Франківщині), ТОВ “Львівські Ярмарки” та ТОВ “Макош Інвест”. Остання зареєстрована у квітні минулого року спільно з громадянами Туреччини (головними видами діяльності є оптова торгівля та будівництво). Найцікавішим фактом біографії І.Фіняка є причетність до партії А.Садового «Самопоміч», від якої балотувався у 2015 р. до Львівської міськради (goo.gl/rrJUYQ), але не пройшов, тому залишився «колегою» партії (припускаємо, що спонсором). Інтерес викликають й свідоцтва Фіняка на кілька торгових марок, пов’язаних із виготовленням дитячих підгузків, смажених каштанів та львівських пряників (goo.gl/Vt6EYK). Як ви розумієте, спільного з дорогами у цих речей зовсім мало. До слова, Львівська міська рада під керівництвом Садового щороку виділяє чималі кошти фірмі “Львівські ярмарки”. А власником 50% цієї фірми, очолюваної Фіняком, є Роман Кедик, бізнес-партнер відомого львівського бізнесмена І.Кривецького (екс-нардеп від «Свободи»).

5. У компанії I.M.Trade, яка є офіційним представником турецького заводу Aslanbaba- виробника побутової хімії та засобів гігієни (goo.gl/h9GCyh), працює компаньйон І.Фіняка Ісхак Йилдиз (goo.gl/Rmuw1Z), якого ми зустріли в Джурині як фахівця з ремонту доріг.

6. Голова Тернопільської ОДА С.Барна стверджує про 15 млн. грн., які надійдуть у бюджет області. Повідомляємо Вам, Степане Степановичу, що техніка турків швидше за все перебуває на тимчасовому ввезенні, адже досі працює на неукраїнських номерах, отже, не розмитнена. Чи розмитнювати техніку взагалі? А навіть, якщо будуть розмитнювати, то чи потрапить хоча б копійка до бюджету Тернопільщини, питання риторичне, адже фірма львівська.

7. Щодо дотримання державних будівельних норм, при будівництві автошляху використовують не гранітний, а бурдяківський камінь, дорогу завширшки 8 м у деяких місцях звузили до 6-ти, у фахівців в галузі будівництва доріг нема навіть елементарної фрези, щоб якісно зняти старий асфальт.

8. На кількох українських сайтах зустрічаємо інформацію про те, що в «Арес-Вест Констракшн Компані» потрібні на роботу бухгалтер і головний інженер (goo.gl/EiL3qi). Напрошується запитання: яким чином фірма досі працює без головного інженера?

Проект називають експериментальним, тому підозрюємо, що наступного року львівські турки братимуть участь у тендерах і не виключаємо, що виграватиме їх, щоб робити дороги неякісно. Скидається на те, що це чергові шахраї на кшталт всесвітньовідомої UB-Group, які вже відкривали офіс на Тернопільщині, а прихід в область інвестицій – звичайна мильна бульбашка.

Розлідування “Автомайдану”