На Тернопільщині створено четвертий юнацький корпус поліції

Юнацький корпус поліції «Збаразькі кадети» створили на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Ініціаторами проєкту виступили працівники Збаразького відділення поліції.

До організації увійшли перші 10 студентів коледжу, вони отримали шеврони «Збаразькі кадети».

Як розповіла інспекторка ювенальної превенції Тернопільського райуправління поліції Ірина Щирба, мета створення організації – ознайомлення молоді з роботою поліції, залучення їх до превентивних заходів, до патрулювань і пропагування здорового способу життя.

Дирекція начального закладу зацікавлена у всебічному розвитку своїх студентів, то ж підтримали безпекову ініціативу. Збаразькі кадети вивчатимуть правові дисципліни, домедичну та тактичну підготовку. У подальшому вони зможуть продовжувати навчання у вишах системи МВС та поповнювати лави поліцейських.

«Сьогодні наша молодь дуже активні та крута і я впевнений, що з такою молоддю ми будемо мати європейське майбутнє», – зазначив директор коледжу Вадим Ластовицький.

Вступила до юнацького корпусу поліції другокурсниця коледжу Тетяна Сергієва. Дівчина хоче пов’язати своє життя з поліцією, коли дізналася про створення організації, однієї із перших зголосилася бути у її складі.

За словами міського голови Збаража Романа Полікровського, важливо, що молодь залучена до цього проєкту, вони зможуть більше дізнаватися про роботу правоохоронних органів і будуть прикладом для своїх однолітків.

«Збаразькі кадети» – це вже четвертий юнацький корпус поліції, який створений на території Тернопільщини. Такі проєкти ювенальні поліцейські планують впроваджувати і надалі.