На Тернопільщині створять перший в Україні Центр реабілітації та розвитку дитини

Тернопільщина – одна з областей, де реалізовується пілотний проект Мінсоцполітики «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей», який стартував у січні 2019 року.

З того часу завдяки проекту в області вдалося на 37,4% зменшити кількість дітей в інтернатах. Це один з кращих показників, тому Мінсоцполітики продовжило роботу у цьому напрямку.

Наступним етапом проекту стане створення на базі Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини Центру реабілітації та розвитку дитини.

“На початковому етапі ми розробили план трансформації, який передбачав розвиток нових послуг. А їх неможливо реалізувати на базі даної інфраструктури. З головою ОДА ми обговорили можливість надання нових послуг на базі обласного будинку дитини. В Україні немає усталеної моделі трансформації інтернатних закладів. Саме у Тернопільській області напрацьовується той позитивний досвід, який згодом буде поширено по всій країні”, – пояснює керівник проекту з реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей Володимир Кузьмінський.

Центр реабілітації та розвитку дитини надаватиме широкий спектр послуг для сімей і дітей з порушенням розвитку та інвалідністю. Є ряд вимог щодо облаштування таких установ.

“У цьому році відбудеться масштабна реконструкція будівлі будинку дитини, в результаті якої ми матимемо зовсім іншу установу – з новими підходами та моделями роботи. Передбачається перепланування приміщень, заміна комунікацій, встановлення ліфтів та пристосування кімнат до потреб інклюзії”, – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

У час реконструкції установа продовжуватиме надавати впроваджені реабілітаційні послуги.

“З січня ми надаємо амбулаторні реабілітаційні послуги для сімей із дітьми, які потребують медичної, соціальної чи психологічної реабілітації. Згодом, із залученням місцевих коштів, планується перебудова приміщення, щоб надавати послуги для батьків стаціонарно. Тобто батьки зможуть приїхати із дітьми у центр, де паралельно не лише надаватимуть послуги дітям, а й вчитимуть батьків, як продовжувати реабілітацію вдома”, – розповіла директор Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини Ігна Кубей.